Papa

O ex-secretário-geral do Sistema de Segurança Interna Mário Mendes aponta "o controlo das multidões" como a principal questão para gerir pelas polícias portuguesas durante a visita do papa a Fátima.

"Neste tipo de operações de segurança, a questão fundamental é o controlo das multidões, quer do ponto de vista da segurança em geral, quer da própria segurança das pessoas que integram as multidões", disse à Lusa Mário Mendes, que desempenhava as funções de secretário-geral do Sistema de Segurança Interna em maio de 2010, quando Bento XVI visitou Portugal.

Isto implica, segundo Mário Mendes, "uma articulação muito grande entre as forças de segurança e as forças de socorro e de apoio", nomeadamente INEM, Direção-Geral de Saúde e bombeiros.