Montijo

A peça "Um D. João Português", o primeiro trabalho de Luís Miguel Cintra, depois do fecho da Cornucópia, em dezembro, estreia-se no próximo dia 29, no Montijo, disse o encenador à Lusa, durante a primeira leitura da peça.

"Um D. João Português", que terá nova apresentação no dia seguinte, 30 de abril, somará um total de doze representações, nas quatro cidades envolvidas no projeto - Montijo, Viseu e Guimarães, encontrando-se em curso as negociações com Setúbal. Em cada uma destas cidades haverá duas representações parciais da peça, e uma outra da peça completa, segundo o encenador.

"Como não gosto, nem consigo estar parado muito tempo, foi esta a forma que encontrei de voltar ao teatro após o fecho da Cornucópia e decidi regressar com esta adaptação que fiz do 'D. João', de Molière, por esta ser uma peça que me ficou 'entalada' e que não consegui fazer ao longo de uma vida de teatro", disse à Lusa o ator e encenador, durante a primeira leitura do primeiro bloco da peça - "Na Estrada (Da Vida) -, realizada no sábado à noite, no polo cultural da Junta de Freguesia do Afonsoeiro, no Montijo.