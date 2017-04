Fim de semana

PSP do Porto detém 14 pessoas por condução sob efeito do álcool

A PSP do Porto deteve 16 pessoas em duas operações policiais realizadas durante o fim de semana, 14 das quais por condução sob o efeito do álcool, divulgou hoje aquela força policial.

Lusa



As operações tiveram como objetivo “a prevenção e combate à criminalidade assim como a fiscalização rodoviária e fiscalização em estabelecimentos de forma a promover o sentimento de segurança junto dos cidadãos”. Para além dos 14 detidos por condução sob o efeito do álcool, a PSP deteve ainda um indivíduo por condução sem habilitação legal e um por mandado. Durante as operações, desenvolvidas pelo efetivo da 1.ª e 3.ª Divisões Policiais e Divisão de Matosinhos, nas áreas das cidades do Porto e de Matosinhos, foram fiscalizados 431 condutores e respetivas viaturas, sendo que 401 condutores foram submetidos ao teste de álcool no sangue. Foram ainda apreendidas 36 doses de haxixe, 11 doses de liamba, 56 maços de tabaco sem estampilha fiscal e cinco embalagens de tabaco moído sem estampilha fiscal.