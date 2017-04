Festival

Diogo Piçarra, Paus, Slow J, Djodje, a partir de quinta no Caparica Primavera Surf Fest

Os portugueses Diogo Piçarra, Paus, Slow J, Frankie Chavez e Regula e os cabo-verdianos Djodje e Ferro Gaita são alguns dos artistas e bandas que compõem o cartaz do Caparica Primavera Surf Fest, que se inicia na quinta-feira.

Lusa



O festival, que além de concertos inclui também provas de surf e bodyboard, ‘workshops’ e demonstrações de skate, decorre da próxima quinta-feira a 15 de abril, na Praia do Paraíso, na Costa da Caparica, e os concertos estão marcados para quinta-feira, sexta-feira e sábado e para os dias 13, 14 e 15. Na quinta-feira, atuam Diogo Piçarra, April Ivy, Slow J e o DJ Pedro Walter, na sexta-feira, Keep Razors Sharp, Paus, Frankie Chavez e o DJ Bruno Dias e, no sábado, Tara Perdida, Allen Halloween, Trevo e o DJ Nuno Calado. De acordo com a organização, o cartaz do Caparica Primavera Surf Fest “reflete uma tendência global na música de cruzamento de linguagens, de fronteiras, de estéticas e até de gerações”. “Nas seis noites, distribuídas por dois fins de semana de forte programação musical, percorre-se um caminho que nos leva do punk ao rock alternativo, do pop ao hip-hop, do r&b a Cabo Verde”, lê-se no comunicado de apresentação do festival. Para o segundo fim de semana, estão marcados os concertos de Virgul, Freddy Locks, Jay Moreira & Bandidos e Djeff Afrozila (dia 13), Regula Holly Hood, Valas e DJ Cruzfader (dia 14) e das “lendas e novos valores de Cabo Verde” Ferro Gaita, Djodje e Celeste Mariposa (dia 15). No último dia atua ainda o DJ Nelson Cunha, da rádio Mega Hits. O Caparica Primavera Surf Fest começa com o Encontro Nacional de Desporto Escolar, na quinta e na sexta-feira, seguido do campeonato Nacional de Esperanças, na sexta-feira e no sábado. “Às provas nacionais juntam-se dois eventos mundiais de grande significado e importância: um circuito de qualificação mundial da WSL [Liga Mundial de Surf], que reunirá os melhores surfistas portugueses e alguns dos nomes mais importantes a nível mundial, e o campeonato europeu de Longboard, modalidade que regressa na Costa da Caparica ao convívio da elite do surf europeu, após longos anos de ausência”, refere a organização. Estas provas decorrem de segunda-feira ao dia 15. O Caparica Primavera Surf Fest é promovido pela Câmara Municipal de Almada, em parceria com mais de 50 entidades, entre estas a Liga Mundial de Surf (WSL) e a Federação Portuguesa de Surf.