Filipe Botto quis provar que iogurte se pode escrever com letra maiúscula e fundou a Yonest, marca que nasceu na sua cozinha, já atraiu investidores e este ano quer duplicar a faturação para um milhão de euros.

A Yonest, marca portuguesa de iogurte grego tradicional, nasceu com poupanças próprias e, em 2015, após um ano de mercado, alcançou os primeiros resultados operacionais positivos. No ano passado registou "um resultado líquido positivo". "Curtinho, mas já conseguimos um pequeno lucro", comentou à agência Lusa o empresário, sem adiantar o valor.

Para a primeira empresa do setor do comércio que se instalou na Startup Lisboa (incubadora de empresas apoiada pelo município) entraram recentemente três investidores - dois suíços e um francês -, "donos de grandes grupos familiares", que juntos faturam cerca de mil milhões de euros anualmente e que ficaram com "cerca de 30%", mediante uma avaliação de um milhão de euros.