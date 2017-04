6ª corrida Dona Estefânia

Em luta por um novo hospital pediátrico em Lisboa

A Plataforma Cívica em Defesa de um Novo Hospital Pediátrico em Lisboa, em parceria com a Liga dos Amigos do Hospital de Dona Estefânia, vai promover a 6ªCorrida/Caminhada Dona Estefânia – Dia da Mãe no próximo dia 7 de maio, às 09h30, junto ao passeio marítimo Alcântara-Belém, em Lisboa.



Patrícia Susano Ferreira | pferreira@destak.pt

«Com esta iniciativa pretendemos reforçar o nosso alerta para o erro de extinguir o único Hospital Pediátrico de Lisboa e do sul do País, defendendo a criação de uma nova instituição de saúde onde as crianças possam ser tratadas como tal», refere o pediatra Mário Coelho, da Plataforma Cívica. A corrida tem início por volta das 09h30 e conta com um percurso cronometrado para atletas (10 Km) e uma vertente de marcha lúdica solidária (4 Km) que inclui um trajeto preparado para participantes em cadeira de rodas. De salientar que todos os fundos angariados revertem a favor da Liga dos Amigos do Hospital de Dona Estefânia. A par desta iniciativa há atividades para os mais novos que incluem ateliês de pintura artística e animação da responsabilidade da Operação Nariz Vermelho; mascotes gigantes de Nuno Theias; e o “Hospital da Bonecada”, no qual as crianças podem levaros seus bonecos, para serem tratados por estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade Nova. As inscrições podem ser feitas online, nas instalações da Xistarca ou por email (liga.hde1@gmail.com) até 3 de maio. O valor da inscrição é de €12,50 e para a caminhada é €7,50. Recorde-se que desde 2012, datada primeira edição, o evento junta anualmente mais de 2.500 pessoas, na sua maioria famílias.