A presidente da Sonangol, Isabel dos Santos, considerou hoje numa conferência na London School of Economics que o continente africano tem estado excluído dos mercados financeiros e que há muita discriminação no acesso ao financiamento.

"Há cada vez mais bancos em África, e principalmente há bancos que estão em vários países, criando uma verdadeira rede bancária africana, mas enquanto empreendedora, sinto que África foi excluída das instituições financeiras, do setor bancário, do acesso ao financiamento", disse a empresária na Conferência sobre África 2017, organizada pela London School of Economics, em Londres.

"Fomos deixados de fora; há muita discriminação, e sinto-me feliz por ver que tomámos para nós o trabalho de criar bancos na Nigéria, no Gana, em Angola, e todos modernizámos os serviços bancários nos últimos dez anos" acrescentou.