A prevenção contra a hepatite A passará a ser disponibilizada, além da Unidade de Saúde da Baixa em Lisboa, nas consultas de viajante de todo o país, decidiu hoje a Direção Geral de Saúde (DGS).

A decisão de alargar as medidas foi tomada numa reunião esta tarde do grupo de coordenação de controlo do surto da doença, em Lisboa, com Isabel Aldir, diretora do Programa Nacional para as Hepatites Virais da DGS, a explicar que será aplicada imunoglobulina, que "protege mais rapidamente, mas de forma mais transitória" do que a vacina.

"Na consulta do viajante a estratégia que vai ser seguida será da aplicação de imunoglobulina, que é igualmente segura e protetora para o viajante e que será alvo de dispensa de farmácia comunitária", disse.