A vacinação de pelo menos 1.900 pessoas em Lisboa controlará o surto de hepatite A, que se transmite apenas por água e alimentos contaminados e contacto sexual, informou hoje Diogo Medina, da ONG Grupo de Activistas em Tratamentos (GAT).

"Através de modelos estatísticos que existem das várias variáveis envolvidas sabemos que se conseguirmos vacinar no mínimo 1.900 pessoas, e é difícil de objetivar o máximo, na região de Lisboa, conseguimos controlar o surto aqui", afirmou à Lusa o médico, após a reunião desta tarde do grupo de coordenação de controlo do surto da doença, na Direção Geral de Saúde (DGS), em Lisboa.

O tempo que demorará o controlo, segundo o responsável, depende da capacidade de resposta dos serviços e da informação das pessoas, que se "devem vacinar se for o caso", pelo que o primeiro passo será ir ao médico para uma avaliação.