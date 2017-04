Actualidade

O Vitória de Setúbal interrompeu hoje uma série de sete encontros sem vencer na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Moreirense, por 2-0, em jogo da 27.ª jornada.

João Amaral, aos quatro minutos, e Edinho, aos 15, marcaram os golos dos sadinos, que passaram a somar 34 pontos e subiram ao 11.º lugar.

Na estreia de Petit no comando técnico, o Moreirense somou o nono encontro seguido sem vitórias - não vence desde a conquista da Taça da Liga - e mantém-se no 16.º lugar, com 21 pontos, quatro acima da zona de despromoção.