Actualidade

O Feirense foi hoje ao estádio do Restelo vencer o Belenenses, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

A equipa anfitriã inaugurou o marcador aos 17 minutos, por intermédio de Juanto, mas o Feirense repôs a igualdade já no segundo tempo, por Edson Farias, aos 68. Aos 89 minutos, uma grande penalidade convertida por Etebo deu a volta ao marcador e garantiu os três pontos para os visitantes.

Com esta vitória, o Feirense subiu ao nono lugar, agora com 35 pontos, enquanto o Belenenses 'caiu' para a 11.ª posição, com 32.