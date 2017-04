Actualidade

O Atlético Voleibol Clube de Famalicão conquistou hoje pela segunda vez consecutiva a Taça de Portugal de voleibol feminina, ao derrotar o Leixões, por 3-1, na final disputada na Póvoa de Varzim.

As leixonenses começaram melhor e venceram o primeiro 'set', por 25-21, mas as campeãs nacionais deram a volta ao marcador, com os parciais de 25-20, 25-21, 25-22.

Esta foi a segunda Taça de Portugal conquistada pelo AVC Famalicão, com o Leixões, a par com o Castêlo da Maia, a manter-se como recordista de triunfos, com oito títulos.