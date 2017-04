Autárquicas

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, disse hoje que o partido pretende ganhar as eleições autárquicas do dia 01 de outubro e obter o maior número de mandatos nas câmaras e nas juntas de freguesia.

O líder nacional do partido referiu que o PSD será o partido que estará "mais próximo" de completar todo o processo de escolhas em termos nacionais e selecionou "bons candidatos".

"E partimos, portanto, para estas eleições com o espírito de quem, com combatividade, vai disputar as eleições para as ganhar. É isso que se espera de um grande partido", afirmou Passos Coelho na Guarda, na sessão de abertura da Convenção Autárquica Distrital do PSD, onde foram apresentados os candidatos autárquicos às 14 câmaras municipais do distrito.