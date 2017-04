Actualidade

A circulação ferroviária no troço da Linha do Norte entre Pampilhosa e Coimbra vai manter-se interrompida pelo menos até ao final da manhã de segunda-feira, após um descarrilamento no sábado, informou hoje a Infraestruturas de Portugal.

A Linha do Norte está cortada à circulação ferroviária desde as 18:10 de sábado, devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias, junto a Adémia, Coimbra, que não causou feridos.

A Infraestruturas de Portugal (IP), empresa que resultou da fusão da REFER com a Estradas de Portugal, informou hoje em comunicado que, "da avaliação já realizada pelos técnicos no local, conclui-se que a desobstrução das vias e intervenção para a reparação dos estragos que permita o restabelecimento da circulação ferroviária se irá prolongar pela noite de domingo [hoje] e, pelo menos, durante a manhã de segunda-feira".