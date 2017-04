Actualidade

O Sporting venceu hoje em casa do Arouca, por 2-1, em jogo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num encontro em que esteve a perder, mas conseguiu a reviravolta ainda na primeira parte.

O angolano Mateus deu vantagem ao Arouca, aos nove minutos, mas o argentino Alan Ruiz (34) e o brasileiro Bruno César (36) deram o triunfo aos 'leões'.

Com o sétimo jogo consecutivo sem vencer, o Sporting segue na terceira posição, com 57 pontos, a oito do líder Benfica, enquanto o Arouca somou a sétima derrota consecutiva e está na 14.ª posição, com 27 pontos, 10 acima da zona de despromoção.