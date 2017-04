Actualidade

Pelo menos oito guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN), a segunda guerrilha da Colômbia, morreram no domingo numa operação do exército na região de Catatumbo, informaram fontes militares.

A operação realizou-se numa zona rural do município de El Carmen, no departamento de Norte de Santander, que faz fronteira com a Venezuela, contra um dos principais acampamentos do ELN, que opera na área, onde também estão presentes grupos que se dedicam ao narcotráfico.

"A operação continua em desenvolvimento", disse à agência noticiosa espanhola EFE uma fonte militar, acrescentando que efetivos do exército vasculham a zona para confirmar o número de mortos e identidades.