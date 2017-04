Actualidade

Jared Kushner, conselheiro e genro do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está no Iraque em visita oficial, informou no domingo um funcionário da administração norte-americana.

Kushner viajou com o general Joe Dunford, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, indicou o mesmo funcionário, que pediu anonimato.

Até agora não foram divulgados pormenores sobre a viagem.