Actualidade

O partido no poder na Arménia lidera a contagem das primeiras eleições legislativas desde a reforma constitucional que transformou o país numa república parlamentar, de acordo com os resultados oficiais divulgados hoje.

Com 50,4% dos círculos eleitorais apurados, a comissão central eleitoral informou que o Partido Republicano, do Presidente pró-russo Serzh Sarkisian está à frente da coligação da oposição, liderada pelo oligarca Gagik Tsarukyan, com 50,43% contra 28,29%.

Ao todo, cinco partidos e quatro coligações concorreram aos 105 lugares parlamentares, decididos por 2,5 milhões de arménios.