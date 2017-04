Actualidade

O candidato do partido no poder no Equador, Lenin Moreno, foi declarado vencedor das eleições presidenciais de domingo, anunciou a comissão eleitoral.

O rival, o banqueiro conservador Guillermo Lasso, não reconheceu derrota e exigiu uma recontagem após três sondagens o darem como vencedor, abrindo a porta a protestos e acusações de fraude eleitoral.

"Não somos parvos, nem o são os equatorianos", disse Lasso, na rede de mensagens instantâneas Twitter, horas depois de ter reclamado vitória com base nos resultados das sondagens. "Vamos agir democraticamente e respeitando as autoridades, mas vamos defender firmemente a vontade do povo", afirmou.