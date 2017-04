Actualidade

Pelo menos 254 pessoas, incluindo 43 crianças, morreram nos deslizamentos de terras na cidade colombiana de Mocoa, informou no domingo o Presidente Juan Manuel Santos.

O chefe de Estado colombiano, que viajou para a cidade no sul do país para acompanhar as operações, alertou que o número de mortos pode continuar a subir.

"Infelizmente, estes ainda são números preliminares. Oferecemos as nossas orações por todos eles. Enviamos as nossas condolências e os sentimentos do país inteiro às famílias", escreveu na rede de mensagens instantâneas Twitter.