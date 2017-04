Actualidade

O candidato derrotado nas presidenciais do Equador Guillermo Lasso denunciou a existência "de fraudes" nas eleições de domingo e disse ter informado o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre a situação.

Lasso anunciou que os assessores legais da sua candidatura "vão apresentar o mais brevemente possível todas as objeções" perante alegadas irregularidades nas eleições.

A comissão eleitoral declarou já Lenin Moreno, do partido do poder, vencedor do escrutínio com 51,10% dos votos, atribuindo a Lasso 48,90%. Estão contados, até agora, 95,27% dos votos.