Cinco regiões da Madeira e do continente apresentam hoje risco 'Muito Elevado' de exposição à radiação ultravioleta (UV) enquanto o resto do país está com níveis 'Elevados', segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o Instituto, as regiões do Funchal, Porto Santo, Évora, Beja e Faro estão em risco 'Muito Elevado' de exposição à radiação UV.

As regiões de Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Penhas Douradas, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu e Angra do Heroísmo (ilha Terceira), Horta (ilha do Faial) e Santa Cruz das Flores (ilha das Flores), nos Açores apresentam risco 'Elevado'.