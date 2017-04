Actualidade

Manifestantes juntaram-se no domingo no funeral do ativista político morto pela polícia do Paraguai durante distúrbios no congresso, na sexta-feira passada.

Rodrigo Quintana, de 25 anos, líder da juventude do Partido Liberal, tornou-se o símbolo da luta contra a tentativa do Presidente conservador Horacio Cartes de restaurar a capacidade de um político ser reeleito.

Quintana foi morto a tiro quando a polícia realizava buscas nos escritórios do partido em Asuncion, na sequência de motins de rua na sexta-feira à noite.