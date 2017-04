Actualidade

As autoridades colombianas alertaram no domingo para o aumento do nível do rio Magdalena e afluentes, após um deslizamento de terras que matou 254 pessoas na cidade de Mocoa.

De acordo com o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (Ideam) da Colômbia, "mantém-se a condição de subida de níveis [de água], devido às chuvas intensas dos últimos dias".

O organismo indicou que "registaram-se aumentos súbitos dos níveis na parte alta e média da bacia do Magdalena, também com subidas súbitas nos rios Saldaña, Coello e Sumapaz".