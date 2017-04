Actualidade

Mais de 1.900 condutores foram fiscalizados na segunda fase da operação Via Livre, que detetou 840 casos de circulação abusiva pela via do meio e da esquerda, quando a da direita está livre, informou a GNR.

Segundo fonte da Guarda Nacional republicana (GNR), na segunda fase da operação Via Livre foram feitas 1.929 fiscalizações e detetadas também 675 infrações por excesso de velocidade, 72 por falta de inspeção periódica obrigatória dos veículos, 88 por uso de telemóvel durante a condução, 17 por falta ou uso inadequado de cintos de segurança e cadeirinhas para crianças e cinco por excesso de álcool.

No total, a operação resultou em 1.116 contraordenações, de acordo com a GNR.