Actualidade

A circulação na linha ferroviária do Norte vai continuar cortada no troço Pampilhosa-Coimbra B por tempo indeterminado, na sequência do descarrilamento de um comboio de mercadorias no sábado, adiantou à Lusa uma fonte da Infraestruturas de Portugal.

No domingo, a Infraestruturas de Portugal (IP), que gere as linhas ferroviárias, tinha previsto o corte pelo menos até ao final da manhã de hoje.

Em declarações hoje à Lusa, uma fonte da IP disse que a circulação vai continuar interrompida para trabalhos na linha por tempo indeterminado.