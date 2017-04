Actualidade

O Presidente da República considerou hoje "muito especial" a condecoração de Aristides de Sousa Mendes com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade, numa altura em que se vive "o maior drama de refugiados" desde a II Guerra Mundial.

Aristides de Sousa Mendes, que enquanto cônsul de Portugal em Bordéus passou vistos que permitiram salvar milhares de pessoas do Holocausto, foi hoje condecorado, a título póstumo, numa cerimónia realizada na sua terra natal, Cabanas de Viriato, no concelho de Carregal do Sal.