Cultura

O escritor Fernando Campos, autor de romances históricos, entre os quais "A Casa do Pó", morreu no sábado em Lisboa aos 92 anos, revelou à agência Lusa fonte familiar.

Licenciado em Filologia Clássica, docente durante vários anos, Fernando Campos estreou-se tarde no romance, aos 62 anos, precisamente com "A Casa do Pó", em 1986, que continua a ser uma das obras mais conhecidas do autor.

Em 2011 publicou "A Rocha Branca", biografia romanceada da poetisa Safo.