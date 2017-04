Novo banco

A coordenadora do BE anunciou hoje que vai marcar para quarta-feira um debate parlamentar de atualidade sobre o processo de venda do Novo banco, defendendo também que o Governo deve levar o assunto a votos na Assembleia da República.

"Temos dito e repetido, o Governo deve levar este negócio ao parlamento, pela nossa parte já na quarta-feira garantimos que o parlamento vai ter um debate sobre o tema, mas não chega, este é só um primeiro passo. Nós achamos que o Parlamento deve votar esta decisão", disse Catarina Martins em São Mamede Infesta, Matosinhos.

"Esta decisão não pode ser tomada à margem dos parlamento, o parlamento tem de ter uma palavra sobre o que está a ser decidido. São muitos milhares de milhões de euros dos contribuintes, são muitas responsabilidades para o futuro, são muitas responsabilidades que ficam para governos futuros pagarem, eu acho que ninguém compreende no país que essa decisão possa ser tomada à margem da Assembleia da República", afirmou.