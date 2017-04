Novo Banco

A Comissão de Trabalhadores (CT) do Novo Banco quer que a administração da instituição divulgue mais pormenores relativos à venda da entidade à Lone Star e espera que o Governo tenha sido "cauteloso" na elaboração do caderno de encargos.

Em comunicado, a CT diz já ter solicitado uma reunião ao presidente do Conselho de Administração do Novo Banco "a fim de conhecer mais pormenores sobre o negócio e qual a estratégia futura", sublinhando a importância de se ter encontrado uma solução e que se tenha afastado de vez, "o espetro da liquidação do banco".

"Esperemos que o Governo tenha sido cauteloso na elaboração do caderno de encargos para assegurar que o Novo Banco cumpra a sua missão no âmbito da economia nacional no futuro próximo e que assegure a manutenção dos postos de trabalho", refere a comissão, afirmando notícias que apontam para mais reduções de postos de trabalho e encerramentos de balcões.