A Policia de Segurança (PSP) Pública abriu um processo disciplinar a um dos polícias que, no sábado, antes do inicio do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Benfica, agrediu um dos adeptos, foi hoje anunciado.

"Pelas 19:52, aquando da detenção de um dos cidadãos, nas imediações do estádio da Luz e antes do início do jogo, aparentemente um dos polícias usou a força pública de forma que poderá constituir infração disciplinar, por contrariar as normas sobre os limites ao uso de meios coercivos em vigor na PSP", refere em comunicado a Direção Nacional da PSP.

Segundo a Direção Nacional, após o visionamento das imagens da ocorrência, divulgadas por diversos órgãos de comunicação social, "foi imediatamente determinada a instauração de processo disciplinar para apurar todas as circunstâncias da ocorrência".