Brexit

O Governo de Espanha manifestou hoje surpresa com "o tom" de um dirigente político britânico que comparou a disputa por Gibraltar com o conflito pelas Malvinas/Falkland.

Michael Howard, antigo dirigente do Partido Conservador, afirmou no domingo que a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher recorreu à força militar para responder à invasão das Falkland pelas forças argentinas há 35 anos e que a atual primeira-ministra, Theresa May, devia "mostrar a mesma determinação" em relação a Gibraltar.

O ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, Alfonso Dastis, disse hoje que o Governo de Madrid ficou surpreendido com a declaração.