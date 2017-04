Actualidade

O Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) licenciou, no primeiro trimestre de 2017, duas novas empresas estrangeiras na área dos serviços internacionais, criando mais de 40 novos postos de trabalho na Região, anunciou hoje em comunicado.

Segundo a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), empresa concessionária do CINM, "a TV APP Agency, de capitais britânico e que opera na área das tecnologias de informação, e a Lux&Bel Construções, construtora que opera no centro da Europa, optaram pelo licenciamento na Zona Franca da Madeira perante as condições que são proporcionadas pelo Regime IV, aprovado pela Comissão Europeia, e que pressupõe um regime fiscal mais favorável e ao nível de outras praças europeias como a Holanda, Luxemburgo ou Malta".

O comunicado adianta que a "TV APP Agency, que cria, pesquisa e desenvolve aplicações para televisão, telemóveis e smartTVs, recrutou 26 profissionais na Madeira, muitos deles jovens qualificados e licenciados pela Universidade da Madeira, vendo a sua presença no CINM como uma possibilidade de manter o estatuto de sociedade operante na União Europeia perante o 'Brexit' [saída do Reino Unido da Europa]".