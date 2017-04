Música

Os portugueses The Gift vão atuar, em maio, no festival britânico The Great Escape, que decorre em Brighton de 18 a 20 daquele mês, dias antes de tocarem em Londres, no Bush Hall, e em Berlim.

"The Gift são uma banda indie com um som que vai da pop rock à eletrónica, usando elegantes arranjos que incluem tudo desde cordas a subtis sintetizadores analógicos", pode ler-se na página do The Great Escape, que conta com dezenas de artistas no cartaz, da francesa Fishbach ao suíço Zeal & Ardor.

O festival lembra que o mais recente disco, "Altar", contou com produção de Brian Eno e refere que os The Gift são "ícones pioneiros da cena Do It Yourself portuguesa, imensamente bem-sucedidos em Portugal onde tiveram vários 'hits'".