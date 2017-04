Actualidade

O futebolista do Canelas Marco Gonçalves foi constituído arguido pelo Ministério Público (MP), com termo de identidade e residência, na sequência da agressão ao árbitro do jogo Rio Tinto-Canelas, no domingo.

O jogador, que entretanto já foi expulso do clube, foi ouvido hoje durante toda a manhã no Tribunal de Gondomar e vai aguardar em liberdade pelo desenvolvimento do processo-crime.

O advogado de Marco Gonçalves, Nélson Sousa, não esclareceu contudo o tipo de declarações prestadas pelo seu cliente.