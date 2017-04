Actualidade

Pelo menos 10 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas numa explosão no metro de São Petersburgo, na Rússia, avançaram várias agências noticiosas russas citando fontes dos serviços de emergências.

De acordo com uma outra fonte, do serviço de metro, tratou-se da detonação de um engenho explosivo no interior de um dos comboios.

A administração do metro também afirmou que várias estações foram fechadas ao público, estando neste momento a ser evacuadas.