Actualidade

O treinador do Vitória de Guimarães, Pedro Martins, afirmou hoje que a equipa vai procurar marcar ao Desportivo de Chaves na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, apesar de estar em vantagem na eliminatória.

Os vimaranenses derrotaram os flavienses no encontro da primeira mão, disputado a 01 de março, em Guimarães, por 2-0, com um 'bis' de Hernâni, e partem para o jogo decisivo de terça-feira com a ida à sétima final da sua história bem encaminhada, mas o treinador avisou que a equipa vai apresentar-se com a mesma "essência" dos jogos anteriores, disposta a marcar, apesar das mudanças estratégicas.

"Vamos como se estivesse 0-0, vamos com o intuito de fazer golos. Não nos vamos perder em missões defensivas, porque esse não é o nosso ADN. Estrategicamente, [a equipa] muda sempre em qualquer jogo, mas a nossa essência, aquilo que nós pretendemos, vai ser sempre a mesma", disse, na conferência de antevisão ao jogo com os transmontanos.