A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reiterou hoje uma "política de tolerância zero" contra a violência e anunciou "policiamento obrigatório em jogos de clubes com historial de violência".

O vice-presidente Hermínio Loureiro foi hoje o porta-voz da FPF, após uma reunião mantida com a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), um dia depois da agressão a um árbitro de um jogador do Canelas.

O futebolista Marco Gonçalves agrediu no domingo o árbitro José Rodrigues com uma joelhada, levando a que o mesmo recebesse assistência no hospital, enquanto o jogador foi levado pelas autoridades, num jogo que terminou logo aos dois minutos.