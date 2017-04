Actualidade

O selecionador Fernando Santos garantiu que Portugal vai participar na Taça das Confederações de futebol com o objetivo de conquistar o troféu e admitiu que vai ser importante jogar na Rússia, um ano antes do Mundial2018.

"Os jogadores vão viajar para a Rússia com um objetivo em mente, que é ganhar a Taça das Confederações. É uma competição muito importante, porque junta todos os campeões continentais", afirmou Fernando Santos, em entrevista publica hoje no site oficial da FIFA.

Para o selecionador português, nesta fase, o mais importante para Portugal é mesmo garantir um lugar na fase final do próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer em 2018 na Rússia. Atualmente, a formação lusa ocupa o segundo lugar do grupo B, a três pontos da líder Suíça.