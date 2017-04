Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 03 abr (Lusa) - O primeiro doente sujeito a uma cirurgia cardíaca, durante a qual o sangue circulou fora do corpo, realizada há 55 anos no Hospital Santa Marta, em Lisboa, vai participar quarta-feira numa sessão comemorativa naquela unidade de saúde.

Em declarações à agência Lusa, o cirurgião José Fragata, que dirige a Área Coração, Vasos e Tórax do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), a que pertente o Hospital Santa Marta, explicou que o feito, hoje tão comum, foi na altura altamente inovador.

Este circuito extracorporal faz com que o sangue circule fora do corpo (por tubos e máquinas), de modo a permitir aos cirurgiões fazerem o seu trabalho. (Corrige no primeiro parágrafo a data da sessão, que é na quarta-feira e não na terça-feira)