Actualidade

Um trabalhador de uma empresa municipal de Cantanhede morreu hoje quando o ciclomotor que conduzia colidiu com "um camião em manobras", disse uma fonte dos Bombeiros Voluntários do concelho.

"O camião estava em manobras", nos arruamentos da zona industrial de Cantanhede, e a vítima, de 49 anos, que seguia num velocípede com motor de baixa cilindrada, "embateu na traseira" do veículo pesado, adiantou à agência Lusa José Oliveira, comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, no distrito de Coimbra.

O acidente ocorreu pouco depois das 12:00, numa altura em que o trabalhador da Inova - Empresa de Desenvolvimento Económico e Social de Cantanhede se dirigia a casa para almoçar.