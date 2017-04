Actualidade

O cancro da próstata, um dos mais comuns nos homens, poderá vir ser detetado com equipamento que "cheira" os compostos químicos da urina, evitando o procedimento invasivo das atuais biópsias, defende um estudo hoje divulgado.

No âmbito de um encontro da Sociedade Americana de Química, que decorre até quinta-feira, o investigador principal do projeto, Mangilal Agarwal, explicou que o estudo surgiu na sequência de outro publicado em 2014 e que indicava que os cães poderiam detetar o cancro da próstata com mais de 97% de precisão.

A equipa de Agarwal já estava a trabalhar num projeto para detetar hipoglicémia (baixa de açúcar no sangue) através da respiração, usando cães treinados para o efeito, e começou a investigar que moléculas os cães poderiam detetar no cancro da próstata.