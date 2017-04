Actualidade

O Arquivo da Torre do Tombo (ANTT), em Lisboa, assinala os 150 anos da Abolição da Pena de Morte em Portugal com um 'site' destinado "à divulgação pública e regular" das comemorações e dos contributos das entidades nelas envolvidas.

Promovido pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), o 'sítio WEB', que se designa "150 anos da Abolição da Pena de Morte em Portugal", tem o objetivo de "funcionar como polo aglutinador das atividades a serem desenvolvidas", de abril de 2017 a julho de 2018.

A página inicial do 'site' conta com a apresentação do diretor-geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, Silvestre Lacerda, que salienta o valor simbólico da Carta de Lei de 1867, na medida em que "Portugal foi um dos primeiros países a inscrever no seu sistema legal uma lei de abolição da pena de morte para crimes civis".