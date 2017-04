Actualidade

A lusoamericana Ângela Simões lançou "Linda Menina, Pretty Girl", o primeiro livro de uma coleção para crianças bilingues, depois de perceber que existem poucos livros disponíveis para pais que queiram educar os filhos em duas línguas.

"Procurei livros bilingues, mas não consegui encontrar aquilo que queria. Então decidi escrever um. Mesmo que fosse só um, seria um tributo para a nossa filha, um presente especial para o nosso pequeno milagre", explicou à agência Lusa.

O livro, lançado no final do ano passado pela Portuguese Heritage Publications of California, foi tão popular que Ângela Simões vai continuar a coleção, tendo já mais dois livros preparados.