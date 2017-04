Actualidade

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões candidatou aos fundos europeus um projeto com um investimento elegível de 1,8 milhões de euros que visa desenvolver produtos turísticos integrados de base regional, foi hoje anunciado.

Com um fundo comunitário associado de 1,5 milhões de euros, o projeto "tem como objetivo criar, desenvolver e implementar produtos turísticos integrados, articulados com a estratégia regional para o setor do turismo e assentes nos recursos endógenos da região", refere a CIM em comunicado enviado à agência Lusa.

A candidatura, designada "Produtos turísticos integrados da região Viseu Dão Lafões", foi formalizada no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro - Centro 2020.