Actualidade

O autarca de Estremoz, Luís Mourinha (independente), vai voltar a recorrer da sentença judicial em que foi condenado numa pena suspensa de dois anos e oito meses de prisão e na pena acessória de perda de mandato.

Luís Mourinha, que já anunciou a recandidatura ao cargo nas eleições autárquicas de 01 de outubro, pelo movimento independente pelo qual foi eleito em 2009 e 2013, adiantou hoje à agência Lusa que vai interpor o recurso na quinta-feira, novamente para o Tribunal da Relação de Évora.

Em causa está uma decisão do tribunal superior de considerar improcedente um primeiro recurso do autarca, num crime de prevaricação, relacionado com um alegado corte de um subsídio a uma associação, confirmando a sentença decretada pelo Tribunal de Estremoz, em 20 de junho de 2016, à exceção de uma indemnização por danos não patrimoniais, que foi reduzida de 4.500 para 1.500 euros.