A circulação ferroviária na Linha do Norte entre Pampilhosa e Coimbra B, troço encerrado desde sábado na sequência de um descarrilamento, será restabelecido ainda hoje de forma alternada em uma das vias, informou a Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) diz que, "face à dimensão dos danos provocados na infraestrutura, apenas será possível restabelecer, nesta fase, a circulação ferroviária alternada numa das vias, estimando-se que até ao final do dia de hoje fique reposta a circulação no troço entre Pampilhosa e Coimbra B da Linha do Norte".

A nota acrescenta que foram já concluídos os trabalhos de remoção do material descarrilado.