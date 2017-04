Actualidade

A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) abriu hoje um processo disciplinar relacionado com a intervenção da PSP junto de adeptos antes do jogo de futebol entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, no sábado.

"A IGAI instaurou processo de natureza disciplinar no sentido de apurar todo o circunstancialismo decorrente das imagens captadas e postas a circular por canais televisivos e na Internet", avança aquele organismo de fiscalização de atuação das polícias, numa resposta enviada à agência Lusa.

A IGAI admite avocar o processo disciplinar aberto pela PSP a um dos polícias que, antes do início do jogo, terá agredido um dos adeptos.