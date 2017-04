Actualidade

A venda do Banco Efisa à empresa Pivot, acordada no final de 2015, foi cancelada após ter terminado o prazo para a concretização da operação, informou hoje a empresa pública Parparticipadas em comunicado.

"A Parparticipadas, SGPS informa a não conclusão do processo iniciado há 17 meses destinado à alienação de 100% do capital social do Banco Efisa, S.A. à Pivot, SGPS", lê-se na informação divulgada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o comunicado divulgado pela empresa que gere participações que eram do banco BPN (nacionalizado em 2008), o contrato caducou depois de "ter terminado o prazo, contratualmente previsto, para a verificação da condição de não oposição do Banco Central Europeu à transação".