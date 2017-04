Novo Banco

A gestora de fundos norte-americana Blackrock emitiu hoje um comunicado em nome de um conjunto de investidores que se dizem lesados pelo Banco de Portugal, anunciando que vai lançar uma ação de injunção contra a venda do Novo Banco.

Em causa está a decisão tomada no final de 2015 pelo Banco de Portugal de passar do Novo Banco para o 'banco mau' BES um conjunto de cinco séries de obrigações não subordinadas ou seniores por este emitidas e que foram destinadas a investidores institucionais, num montante total que ultrapassa 2.000 milhões de euros.

Segundo os queixosos, esta decisão do regulador português é "ilegal e discriminatória", já que as outras 38 séries de títulos semelhantes foram deixadas "intactas" no Novo Banco.